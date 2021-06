Muziektalent Vincent (6) droomt van muziekles op school: "Muziek is heel belangrijk"

Hij is net 6 jaar geworden, speelt één jaar piano en heeft zichzelf in het Engels leren zingen. Vincent uit Zwaagdijk doet daarom mee met de Muziekwedstrijd van het Princes Christina Concours. Deze week hoort hij of hij in de prijzen valt. Maar naast beroemd worden, heeft hij een andere droom. "Ik wil dat op alle basisscholen in heel Nederland muziekles gegeven wordt."

NH Nieuws / Chantal Bos

In Noord-Holland gaat dat het afgelopen jaar goede kant uit. Op steeds meer basisscholen wordt structureel muziekles gegeven. In de gemeente Medemblik waar Vincent woont, krijgen alle basisscholen sinds een jaar muzieksubsidie om een vakdocent op school in te zetten voor structureel les. Maar in groep 4 waar Vincent in zit, is dat momenteel nog niet zo. "Hij vindt dat heel jammer. Nu worden er alleen liedjes gezongen met feestdagen, maar verder niet. Wel heeft hij met het kerstonbijt al een keer voor zijn klasgenootjes opgetreden, die waren heel enthousiast", vertelt zijn moeder Lily Vo-Polak.

Basisschool De Vijzel in Hauwert startte afgelopen jaar met muzieklessen van een vakdocent in de bovenbouwgroepen, tot de coronapandemie roet in het eten gooide. "Door corona hebben we op dit moment geen externen op school, dus ook de vakdocent muziek moest thuisblijven", vertelt Karen Oosteling, directeur van de school. Maar daar komt na de zomer verandering in. "Na de zomer hebben we plannen om weer verder te gaan met muziekschool De Vuurvogel en de muzieklessen uit te breiden naar de onderbouw." Dit jaar maakte de bovenbouw voor het eerst kennis met slaginstrumenten en de ukulele. Voor volgend jaar staat voor groep 3 en 4 blokfluitles op de planning. Wedstrijd Vincent is zijn leeftijd ver vooruit en zou het liefst al in een hogere groep willen zitten op school. Lily: "Het doet hem verdriet dat hij op school nog niet in groep 5 is toegelaten. Muziek geeft hem een beetje troost, hij heeft er veel plezier in en hij maakt grote vorderingen in korte tijd." Op zijn ingestuurde filmpje voor de Muziekwedstrijd kwamen ruim tweehonderd stemmen al binnen. Deze week wordt de prijsuitslag bekend gemaakt.