Invulling Hoornse kermis nog onduidelijk: geen kinderkermis

Het is nog onduidelijk hoe de Hoornse kermis gevierd kan worden. Dat laat het college weten in antwoord op vragen van raadslid Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer. Vorig jaar werd de normaal grootste kermis van onze provincie vanwege corona al in aangepaste vorm gehouden.

Normaal gesproken is de binnenstad gevuld met ruim zeventig attracties, maar vorig jaar werd de kermis aangepast georganiseerd op het parkeerterrein aan het Pelmolenpad. Dat kon afgesloten worden, waardoor het mogelijk was om bezoekersstromen te controleren. Maar of dat dit jaar weer gaat gebeuren is onduidelijk.

Misschien volledige kermis in binnenstad

De kermis is van 7 tot en met 16 augustus en dus wacht de gemeente voorlopig af. "Als wij geen rekening hoeven te houden met (corona)maatregelen, dan zijn we met u van mening dat de kermis in de binnenstad thuishoort", zo luidt het antwoord vanuit het college, die ook laat weten dat anders het Pelmolenpad opnieuw een goed alternatief zou zijn.

Dat laatste ziet raadslid Roger Tonnaer niet zitten. Hij vindt dat een kermis op een afgesloten terrein ten koste gaat van de sfeer en stelde voor een kinderkermis in de winkelstraten te houden.

Geen kinderkermis

Maar de gemeente doet de suggestie van een kinderkermis van de hand. 'Wij vinden dat alle doelgroepen moeten kunnen profiteren van de Hoornse kermis, en dat bereiken we beter met een aangepaste kermis op het Pelmolendpad. "Bovendien is het volgens het college lastig om in de winkelstraten goede plekken te vinden omdat de grotere coronaterrassen meer ruimte in beslag nemen."

Bekijk hier de reportage die we vorig jaar maakten bij de aangepaste kermis