De Peiling: Verbied beleggers om huizen te kopen

De woningmarkt is compleet verzadigd meldt RTLNieuws. Er staan weinig huizen te koop, en vaak worden die huizen gekocht door beleggers die meer geld kunnen bieden dan particulieren. Nadat de huizen zijn opgeknapt worden ze voor hoge prijzen verhuurd op de vrije huurmarkt.

Woningwet

Gemeenten willen wijken aanwijzen waar beleggers geen panden meer mogen opkopen voor de verhuur. De Tweede Kamer heeft afgelopen maart al de nieuwe woningwet goedgekeurd. Nu is het voor de gemeenten afwachten of het voorstel ook door de Eerste Kamer komt, zodat zij lokaal mogen bepalen wat nodig is.

Belasting

De Nederlandsche Bank en beleggers zijn kritisch. Volgens DNB is het niet zeker dat de huurprijzen in de vrije sector hierdoor ook daadwerkelijk zullen dalen. Volgens de bank is er een verandering van het belastingstelsel nodig. Huizenbezitters zouden net zo veel belasting over hun huis als over hun spaargeld moeten betalen. Ook zien zij graag dat het eigenwoningforfait wordt verhoogd. Dat is het bedrag dat huizenbezitters moeten optellen bij hun belastingaangifte, en betreft een percentage van de waarde van de woning.