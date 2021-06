Top of Flop-presentator Herman Stok (93) overleden

Presentator Herman Stok is overleden. Dat heeft zijn familie op Facebook bekendgemaakt, meldt de NOS . Stok is 93 jaar geworden.

Herman Stok had al een tijd last van gezondheidsproblemen. Er waren kwaadaardige plekjes op zijn ingewonden aangetroffen. In De Telegraaf zei hij niet te weten of behandeling nog mogelijk was.

De presentator werd geboren op 11 juli 1927 in Rotterdam. Hij was betrokken bij diverse jongerenprogramma's op radio en televisie, het bekendst was Stok om zijn muziekprogramma Top of Flop. In 1961 was hij de eerste met zo'n programma voor jongeren op televisie. Het was tot 1965 op de buis.

In 2018 was Herman Stok te zien in het NH-programma Iconen, waar hij vertelde over zijn stap destijds naar televisie: