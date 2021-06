Feyenoord presenteert voormalig AZ-aanvoerder Guus Til

"Met Guus Til voegen we het type middenvelder toe dat niet alleen bekend is met, maar ook heel goed geschikt is voor het type voetbal dat de nieuwe trainer Arne Slot voor ogen heeft. Een lopende middenvelder met scorend vermogen die op meerdere posities in de middelste linie uit de voeten kan", zegt technisch directeur Frank Arnesen.

De in Amsterdam opgegroeide Til (23) speelde drie seizoenen in het eerste bij AZ en daarin scoorde hij 23 keer. In zijn laatste seizoen bij de Alkmaarders was hij de aanvoerder. Daarna vertrok de middenvelder naar Rusland. Vorig seizoen verhuurde Spartak Moskou hem al aan SC Freiburg in de Bundesliga.