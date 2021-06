Jaimie Vaes en Lil' Kleine in videostatement: "Er was geen fysiek geweld"

Jaimie Vaes is naar eigen zeggen niet lichamelijk mishandeld tijdens ruzie met haar verloofde Lil' Kleine op Ibiza. Dat zegt ze in een video die ze samen met Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, heeft opgenomen en zojuist in zijn Instagram Stories verscheen.

Het is de eerste keer dat Vaes en Jorik Scholten op beeld reageren sinds de veelbesproken arrestatie van de Amsterdamse rapper op het Spaanse eiland Ibiza. Lil' Kleine werd zo’n anderhalve week geleden gearresteerd op Ibiza na het incident met zijn vrouw. Ze zou 'gewond en bebloed' en met gescheurde kleding naar de lobby van hun hotel zijn gerend, waarna de politie werd gebeld. Daarnaast zou de kamer van het stel zijn vernield. Dat zeiden bronnen toen tegen de De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie op Ibiza seponeerde de zaak na twee dagen, vanwege gebrek aan bewijs. 'Horrorverhalen'

"We denken dat dit nodig is, omdat wij de afgelopen tijd de ergste horrorverhalen en leugens zien verspreiden, met name door de media en op online platforms over ons en ons gezin", begint Jaimie haar verhaal. Er was op Ibiza weliswaar sprake van een stevige ruzie, maar geen gevaarlijke situatie voor hun zoontje, stelt ze. "Die avond is er geen fysiek geweld geweest. Natuurlijk, wij maken ruzie en die raken weleens verhit en we snappen ook dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag absoluut geen voorbeeld zijn dat ruzie oké is".

De vraag wat er die nacht exact is gebeurd in de hotelkamer op Ibiza blijft in de videoboodschap onbeantwoord.