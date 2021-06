Zo werd dit straatje dé Instagram-spot van Haarlem

"Als ik een euro per foto zou vragen, kan ik er goed aan verdienen", aldus Thea Nunnink, bewoonster van de Korte Houtstraat. Het pittoreske straatje in het centrum van Haarlem is weer veranderd in één grote groene oase. Bloemen, bomen en planten staan in bloei en dat leggen de bezoekers maar al te graag vast met hun telefoons.

NH Nieuws / Jelle Dijkstra en Paul Tromp

De Korte Houtstraat ligt tussen de drukke Grote Houtstraat en het Nieuwe Kerksplein. De bewoners en ondernemers doen ieder jaar weer hun best om de straat te vergroenen. Tussen het groen hangen, hoog in de lucht, versieringen als een engel, een lampenkap of een piratenschip. Een mooie omgeving dus om op social media te plaatsen. Toch is het niet altijd zo idyllisch geweest in de straat. Thea Kelting, die al jaren vol tevredenheid in de straat woont, vertelt dat het er vroeger heel anders uitzag. Tekst gaat door onder de video

De groene Korte Houtstraat verschijnt ook dit voorjaar weer veel op social media - NH Nieuws

Nadat de auto's uit de straat werden geweerd, kwam er een buurtactie op touw. "We legden allemaal twee gulden en vijftig cent in en daar werden planten van gehaald en die hingen we op", zegt Thea. "Zo is het een beetje begonnen. De gemeente heeft de meeste bomen geplant. Vroeger stonden er meidoorns, maar die hebben het niet gehaald." Inmiddels is de straat mateloos populair bij voorbijgangers. Onlangs kreeg ze nog een Japanse filmploeg over de vloer, die de straat ook graag vast wilde leggen. Tekst loopt door na foto

De Korte Houtstraat in vroegere tijden, gezien van het Nieuwe Kerksplein - Noordhollands Archief

Maar ook bezoekers die van dichterbij huis komen vermaken zich. Een stel uit de omgeving van Rotterdam kijkt hun ogen uit. "Dit soort straten hebben we helaas niet meer in Rotterdam, het is allemaal platgebombardeerd. Het is mooi hoe de bewoners het gezamenlijk zo groen hebben gemaakt." Verhuizen naar Haarlem is ze net een brug te ver. Wat ze met hun foto gaan doen? "Die gaat op Facebook." De straat is in alle seizoenen mooi, blijkt uit de onderstaande foto's.