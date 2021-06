Bonje met de buren door corona: afgelopen jaar recordaantal burenruzies

De voornaamste klachten van buren waren een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Zo speelde het thuiswerken een grote rol of het feit dat mensen thuis meer gingen klussen en daardoor voor geluidsoverlast zorgden. "Werken of studeren terwijl de kinderen van je buurman in een zwembadje in de tuin lawaai maken of de overbuurman dagen aan het klussen is, dat kan tot spanningen leiden. Op kantoor of school hoor je die omgevingsgeluiden niet", volgens Versa Welzijn. "Ook de coronamaatregelen 'an sich' hebben tot veel spanningen geleid. Iedereen gaat anders om met die maatregelen. Die verschillen geven aanleiding tot meldingen."

Daarnaast waren er veel meer klachten over geluidsoverlast doordat de ene buur overlast had van het klussen van de andere buur. De klachten namen toe rond de eerste maanden van de eerste lockdown.