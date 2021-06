Toch geen botsauto's en draaimolens: kermis Schagen is ondanks alles afgelast

Twee weken geleden leek het nog zo mooi: na een eenmalige onderbreking vanwege de coronacrisis zou deze maand de kermis in Schagen toch nog doorgaan. Er zouden weliswaar beperkende maatregelen zijn en de kermis stond gepland voor een andere locatie, maar toch. Nu is de situatie ineens heel anders en is die toch afgelast.

De landelijke coronamaatregelen zijn de boosdoener. De overheid heeft besloten om voor 30 juni geen kermis toe te staan. Aangezien de kermis in Schagen gepland stond voor 18 tot 27 juni, zat er voor de gemeente niets anders op dan de kermis toch weer te annuleren.

De vergunningsaanvraag voor de kermis op het parkeerterrein aan de Julianalaan wordt

daarom ook afgewezen. "We hadden er goede hoop in dat we dit jaar een mooie kermis konden neerzetten", zegt wethouder Hans Heddes. "Helaas zijn we ingehaald door de realiteit. De huidige coronaregels dwingen ons tot het nemen van dit besluit."

De kermis verplaatsen naar een andere week was volgens de gemeente geen optie, dus moesten de kermisattracties noodgedwongen toch binnen blijven staan. Volgend jaar moet er, als alles goed gaat, wel weer een kermis in Schagen zijn.