Ruim vijf keer zoveel gedupeerden van kinderopvangtoeslagaffaire in Amstelveen

Van de 154 gedupeerden, kunnen in ieder geval 35 ouders na een licht onderzoek van de Belastingdienst aanspraak maken op 30.000 euro van het Rijk.

De gemeente probeert de gedupeerden sinds vorig jaar november te helpen met het Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire. Door de toename wordt die hulp uitgebreid met extra geld, zo'n 187.500 euro.

Het steunpunt is bedoeld om de schulden van gedupeerden in kaart te brengen en om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het steunpunt is ook bedoeld om het vertrouwen in de overheid proberen terug te winnen. Het Rijk heeft al eerder laten weten alle schulden van de gedupeerden volledig kwijt te willen schelden.