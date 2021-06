Vernieuwde Speeltoren straks zonder beiaardier: gemeentebestuur wil bezuinigen

Ook Take Dammen van Waterlandsmuseum de Speeltoren is verbijsterd, want het museum draait vooral om het carillon uit 1594. "We hebben de afgelopen twee jaar heel veel tijd, geld en energie gestoken in het museum om het verhaal over het carillon van de Speeltoren zo goed mogelijk te vertellen. En we hebben ons zo verheugd op de opening zaterdag. Nu krijgen we plotseling te horen dat de beiaardier moet stoppen. Verbijsterend."

Klokkengeluid op de markt

Elke zaterdag als er een markt is in Monnickendam bespeelt Henk Verhoef een uur lang het carillon. De inwoners en toeristen genieten van het unieke klokkengeluid. Dat kan van alles zijn: van Elvis Presley tot aan de Golden Earring. "Het hoort gewoon bij Monnickendam", zegt een bewoner. En ook anderen spreken hun ongeloof uit. "Dit kan niet waar zijn."

Fractievoorzitter van de PvdA, Beate Janssen van Raaij, kan er wel wat begrip voor opbrengen. "Er moet heel veel bezuinigd worden dus er wordt gezocht naar posten die eventueel kunnen. Maar het moet nog in de raad besproken worden dus ik denk dat de beiaardier gered gaat worden."