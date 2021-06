Directeur Amstelveense school stapt op na kritisch rapport Onderwijsinspectie

In een nieuwe brief aan de ouders schrijft het bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland, waar de Karel Eykmanschool onder valt, 'dat in goed onderling overleg is besloten uit elkaar te gaan en het dienstverband te beëindigen. Frank zal dan ook niet meer terugkeren.'

Schoolbeleid verbeteren

De taken van de directeur worden voorlopig overgenomen door Herman Kolthof. Hij had als projectleider al eerder de opdracht gekregen om het beleid te verbeteren. Dit nadat de Onderwijsgroep de conclusies van het concept-rapport van de Onderwijsinspectie naar buiten bracht. Daaruit blijkt dat de school op vijf van de negen punten een onvoldoende scoort. De overige punten waren volgens de inspectie weliswaar voldoende maar voor verbetering vatbaar.

Noodklok

De school kwam in een negatief daglicht te staan nadat de familie Banachek enkele maanden geleden bij NH Nieuws en de Onderwijsinspectie de noodklok luidde. Leerkrachten zouden volgens vader Oleg zijn zoontje 'geestelijk mishandelen', omdat hij regelmatig onhandelbaar zou zijn.

De vader heeft daar ook in het geheim geluidsopnames van gemaakt omdat hij zich niet gehoord voelde bij de schoolleiding. Naar aanleiding daarvan heeft de Onderwijsinspectie besloten een onderzoek te doen en de school door te lichten.