Burgemeester Roemer bezoekt moskee die imtimiderende brief met luier ontving

Burgemeester van Alkmaar Emile Roemer heeft een bezoek gebracht aan de Sunni-Razvi moskee in De Hoef, die in april een intimiderende brief met daarin een luier ontving. Op de brief stond: 'Paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij'. De moskee deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie (OM) weet nog steeds niet of dit een strafbaar feit is. Dat schrijft Alkmaar Centraal .

Burgemeester Roemer nam de kwestie erg hoog op, en bracht dus een bezoek aan één van de getroffen moskeeën in Alkmaar. Meerdere moskeeën in Nederland ontvingen namelijk zo'n luierbrief. Aan de burgemeester vertelde het moskeebestuur dat de brief een grote impact had op de geloofsgemeenschap. Volgens bestuurder Nazir Anwar Ali was er veel angst.

Roemer gaf, toen de brieven net ontdekt waren, de zaak in handen van de politie. Maar of er überhaupt ooit een onderzoek is ingesteld, is niet duidelijk. Justitie moet nog beoordelen of het strafbaar is om een luier te versturen met de denigrerende tekst. Het kan zijn dat dat valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Mocht het strafbaar zijn, kunnen de daders een celstraf van maximaal drie maanden opgelegd krijgen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Daders van eenvoudige belediging kunnen meestal een geldboete verwachten van 150 tot 200 euro. Hoe lichter het vergrijp, des te minder opsporingsmiddelen mag de politie inzetten om de afzender te vinden. Wie de brief heeft verstuurd, is dus ook nog niet bekend.

Burgemeester Roemer zei tijdens zijn moskeebezoek dat de zaak nu ligt bij een officier van justitie die gespecialiseerd is in discriminatiezaken. Deze zal volgens hem binnen enkele weken een besluit nemen over de afdoening.