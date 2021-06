Stofuitstoot Tata daalt hopelijk door langverwacht nieuw filter

De filterinstallatie werkt sinds zondag volledig, na een kleine week proefdraaien. De Omgevingsdienst Noordezeekanaalgebied (OD NZKG), die over de vergunningen gaat, controleert volgens zijn woordvoerder later deze maand of de uitstoot van de fabrieken nu binnen de perken blijft.

De installatie is dertig bij dertig bij vijftien meter en heeft volgens een Tata-woordvoerder ruim twintig miljoen euro gekost.

In 2019 meldde Tata Steel zelf aan de Omgevingsdienst dat de uitstoot bij de Sinterkoelers waarschijnlijk te hoog was, hoewel het bedrijf ook benadrukte dat het de luchtkwaliteitsnormen van de omgeving niet voorbijging.

De kwestie kostte voormalig milieu-gedeputeerde Adnan Tekin in december 2019 de kop. De provincie was namelijk tekortgeschoten, omdat het jarenlang niet opmerkte dat de uitstoot anderhalf tot twee keer zo hoog was als toegestaan.