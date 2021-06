Muider brug na protest toch nog niet vaker open, provincie nog niet akkoord

De Amsterdamse Poortbrug gaat nu slechts een paar keer per dag open, maar zou vanaf deze zomer twee tot drie keer per uur open moeten gaan. De reden: het vaarverkeer neemt toe. Veel bewoners van de naastgelegen nieuwbouwwijk de Krijgsman hebben een bootje en willen daar op zonnige dagen maar al te graag mee de Vecht of het IJmeer op.

De Muiders begrijpen maar al te goed dat de bewoners van de Krijgsman graag met hun bootje het water op willen, maar vinden dat er aan het plan dat er nu ligt te veel haken en ogen zitten. "We gaan er straks helemaal gek van worden als Muiders, want het wordt echt een drama om nog met de auto of fiets door Muiden te komen", legt Schröder uit.

Toch verwacht de gemeente Gooise Meren geen grote problemen. "We verwachten over een paar weken alsnog akkoord te krijgen van de provincie en dan gaat het plan gewoon door. Het is dus een kleine vertraging", zegt een woordvoerder.

De bezwaarmakers hebben ook sterke twijfels over of de voorwaarden van de gemeente wel echt gaan werken. "Daar is totaal niet over nagedacht. We geloven er bijvoorbeeld echt niet in dat de brugwachter het verkeer zo goed in de gaten kan houden dat de brug alleen open kan als er weinig verkeer is of als er geen bus aan komt. Dat kan vanaf dat punt helemaal niet en bovendien is de brugwachter ook verantwoordelijk voor het openen van andere bruggen. Daarnaast wil de gemeente op termijn de onderdoorgang van de brug ophogen, zodat boten er doorheen kunnen zonder dat de brug open moet. Dat kan helemaal niet."

Tegenvoorstel

De Stadsraad Muiden heeft ondertussen een tegenvoorstel gedaan: de brug op meer momenten per dag op vaste tijden openen. "Dan weet heel Muiden waar het aan toe is en dan kun je er ook rekening mee houden. Dat geldt voor het verkeer op straat, maar ook voor de bootjes. Ze kunnen klaar liggen en snel door de brug heen. Dan hebben zo min mogelijk mensen er last van. We hopen dat de gemeente en de provincie dat plan serieus overwegen."