Ambitieuze VMBO-leerlingen d'Ampte college faciliteren Hoornse stadsgesprekken

Vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren voor de leerlingen van 3 VMBO op het d'Ampte college in Hoorn. Zij faciliteren donderdagmiddag de stadsgesprekken van de gemeente Hoorn. In de onderstaande video stellen Maarten, Luke en Anisha zich voor tijdens de generale repetitie.

De talkshows in de televisiestudio bij het d'Ampte college in Hoorn zijn onderdeel van de stadsgesprekken, die de gemeente Hoorn organiseert. Naast de talkshows worden er podcasts en vlogs opgenomen. In totaal zullen er donderdagmiddag drie gesprekken gehouden worden. Twee gesprekken met inwoners van Hoorn en een met het maatschappelijke middenveld.

"Het d'Ampte heeft goede faciliteiten om deze gesprekken te organiseren en het is dus erg fijn dat we kunnen samenwerken", vertelt Marieke van Leeuwen van de Gemeente Hoorn. Docent Fred Baaren is blij dat hij zijn studenten de kans kan geven om de talkshows in beeld te brengen. "Nu kunnen ze de kennis, die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, in praktijk brengen."

Actrice in Outlander

Maarten, Anisha en Luke nemen met zo'n twintig klasgenootjes de uitzending voor hun rekening. Alle drie hebben ze verschillende doelen voor ogen, die ze na hun opleiding willen verwezenlijken. Anisha wil naar het Mediacollege en hoopt actrice te worden. "Acteren is altijd al een passie van mij geweest. Toen ik heel jong was speelde ik al met mijn zusje Stella en Bloom na van Winx. Mijn grote droom is in Outlander spelen."

Maarten en Luke zijn gek van actiefilms en videogames. Luke wil later meewerken aan een 'Godzilla-achtige film' en Maarten wil achter de schermen gaan werken bij een televisieprogramma. "Ik ben thuis bezig om een eigen studiotje te bouwen, waar ik filmpjes kan opnemen voor mijn eigen Youtube-kanaal."

Maar eerst dus vanmiddag de talkshow. Alle drie zijn ze behoorlijk gespannen. "Maar het zal vast wel goed komen", zegt Luke. "Natuurlijk", vult docent Fred Baaren aan. "En anders kunnen we je altijd helpen."

De uitzendingen van de talkshows zijn binnenkort te zien bij WEEFF