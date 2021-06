Beruchte Karperton-garage gaat plat

De Karperton parkeergarage aan de Kanaalkade in Alkmaar wordt gesloopt. De parkeergarage wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren en komt ook aan het einde van zijn levensduur. Er wordt nog onderzocht of de Karperton ondergronds gaat of dat er ergens anders alternatieve parkeerruimte wordt gecreëerd.

De parkeergarage in het centrum, vlakbij het Waagplein, is berucht vanwege de vele meldingen van overlast in en rond de garage. Zo hangen er vaak zwervers rond, ruikt het er meeste tijd naar urine en is het in de garage zelf nogal krap om te manoeuvreren met auto's.

Een aantal jaar geleden werd een vrouw nog met poep bekogeld vanuit de garage. En omwonenden en ondernemers trokken vorig jaar aan de bel over de overlast bij de ingang van de garage aan de Dijk. De 'uitkijkpost' voor handhavers en politie, die naast de garage zit, zou zelden bezet zijn.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar alle openbare parkeergarages, wat betreft kwaliteit en ervaringen van gebruikers. Daar kwam uit dat de Karperton het hardst aan verbetering toe is. Die krijgt dan ook prioriteit.

Wanneer het parkeergebouw plat gaat is nog niet duidelijk. Wethouder Elly Konijn verwacht in het vierde kwartaal meer te kunnen vertellen over de plannen en wat er op de Karperton-locatie terugkomt, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.