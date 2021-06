Topondernemer in reisbranche Elske Doets over coronajaar: "Ineens ben je verliezer"

Het is een moeilijke en heftige tijd geweest voor Elske Doets, topondernemer in de toerismesector. "Ineens ga je van een winnaar naar een verliezer." Nu de versoepelingen langzaamaan ingaan en de reisbranche stilletjes op gang komt, spreken we haar. Hoe staat de directeur van Doets Reizen, de Zakenvrouw van 2017, ervoor?

NH Nieuws / Anne Klijnstra

U heeft de eervolle onderscheiding gekregen voor Zakenvrouw 2017. Wat heeft het u gebracht? "Het heeft mij wakker gemaakt", vertelt de in Alkmaar geboren topondernemer Elske Doets. Op dat moment was ze al 17 jaar een succesvol ondernemer. "Ik werkte vrij eendimensionaal, was heel erg gefocust op mijn bedrijf laten groeien en had minder oog voor wat er in de rest van de maatschappij gebeurde." Door de titel die ze kreeg, is Doets zich meer op maatschappelijk vlak gaan inzetten. "Als ondernemer speel je elke dag een nieuwe wedstrijd, het verschil maken moet in je genen zitten. En dat is vermoeiend, maar het is een keuze die je maakt." "Ik vind het belangrijk om een structurele bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie." Dat doet de ondernemer middels het initiatief Young Lady Business Academy. Daar worden vrouwen in een week tijd uitgedaagd om hun durf en talent in de schijnwerpers te zetten en worden ze omringd door rolmodellen. Het doel: de barrières van vrouwen zoveel mogelijk wegnemen om een droom of carrière na te jagen waarmee zij het verschil kunnen maken. Waar bent u het meest trots op? Hardop: "Trots?, dat ben ik niet zo snel hoor. Daar ben ik echt té Noord-Hollands voor." Met enige terughoudendheid: "Ik ben ontzettend trots op de jonge vrouwen van de Young Lady Business Academy. Dat ik nu 330 alumni heb die net uit de startblokken komen. Dat is toch rijkdom! Eigenlijk heb ik nu 330 dochters en dat worden er nog meer." Haar roem, succes en bekendheid, zet ze graag in om zich maatschappelijk te onderscheiden. "Door Zakenvrouw van het jaar te worden, heb ik de mogelijkheid gekregen om een sociaal probleem aan te kaarten, op te pakken en een stukje dichter bij de oplossing te komen. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Werken

De maand juni staat bij NH Nieuws in het teken van werken. Elske Doets is topondernemer in de reisbranche. Deze maand is zij onze NH Nieuws-ambassadeur. We volgen haar in haar project BuddyBold en brengen gezamenlijk zaken op het gebied van arbeid aan het licht. Bekijk hier al onze verhalen over werken.

Alles ging voor de wind, maar toen kwam corona. Eerder schreef u: "Mijn ondernemershart bloedt." Hoe is het u gedurende de lockdown vergaan? "Het was een moeilijke en heftige tijd", zegt Doets. "In een dag ga je van een winnaar naar een verliezer. Je faalt niet omdat je een slechte ondernemer bent, maar je wordt door de omstandigheden gedwongen om te stoppen met hetgeen wat je het liefste doet. Waar je ziel en zaligheid in hebt gestopt." "Aan de ene kant een geruststellende gedachte, maar het maakt de situatie ook complex. Ik vond het frustrerend dat ik niets aan de situatie kon veranderen. Je bent overgeleverd aan de overheid. Dat moet je accepteren." De Noord-Hollandse vertelt het pijnlijk te hebben gevonden om door de omstandigheden gedwongen geen duidelijke richting aan haar team te kunnen geven. En ook om consumenten, die zich op hun reis hadden verheugd, te moeten teleurstellen. Toch wil ze niet klagen. "Het is niet anders, maar af en toe moest ik wel een extra rondje door het bos lopen om weer rustig te worden." Eerder schreven wij over werkloosheid in de provincie. Volgens deskundigen zijn die cijfers niet alarmerend. Verbaast u dat? En wat heeft u gedaan om het hoofd boven water te houden? "Nee, dat verbaast mij niet. Er wordt heel veel gedaan om mensen aan het werk te houden. Mensen die normaal gesproken in de horeca werken, gaan nu aan de slag bij de GGD. Ik denk dat de echte pijn pas bovenkomt, als de steun wegvalt." "En die pijn is oneerlijk verdeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, dan zie je heel veel technologische bedrijven waar het goed mee gaat. Aan de andere kant heb je de horecasector, hotelbranche, de culturele sector enzovoort die keihard geraakt zijn." Zelf is zij volgens eigen zeggen de lockdown doorgekomen door creatief te zijn en vooral te kijken naar wat mogelijk was. Zo is Doets Reizen trips naar Scandinavië gaan aanbieden. "Ik heb veel klanten die namelijk gek zijn op de natuur. En Scandinavië is mooi. Je kunt daar prachtig reizen, ook met de trein." Lange tijd is het gebied voor Doets een blinde vlek geweest. "Vóór corona had ik dit nooit gedaan. Maar het is een tijd van hervorming."

Lees ook Noord-Holland Elske Doets uit Bergen is de nieuwe Zakenvrouw van het Jaar

Wat leert u vrouwen op de Academy? "Zij inspireren vooral elkaar. Ik faciliteer." Zo brengt Doets vrouwen van verschillende opleidingsniveaus en ambities bij elkaar die normaal gesproken nooit met elkaar in contact zouden komen. "Zij kunnen van elkaars verschillen leren, elkaar op een positieve manier beïnvloeden en op zoek gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken." Volgens de topondernemer is het een krachtig concept, dat door de diversiteit aan deelnemers intensief is, maar ontzettend veel voldoening geeft. "En het is hard nodig", benadrukt ze. "Ook al is de helft van de studenten een vrouw, veel gaan uiteindelijk deeltijd werken of verdwijnen helemaal van de arbeidsmarkt." En dat gaat Doets aan het hart. "Niet alle talenten worden benut, omdat ze denken in hun comfortzone te kunnen gaan of voelen zich afgeremd door hun omgeving."

Quote "Bij mannen gaat het vaak om plat geld verdienen, vrouwen kijken verder dan dat" Elske Doets

Wat valt er nog te winnen in onze provincie? "In de politiek zitten we rond de 30 procent, maar qua vrouwen in topfuncties, ligt dat percentage nog veel lager." En als ze dan al op topposities zitten, verdienen ze volgens de Bergense een stuk minder dan mannen." Vaak wordt volgens Doets gezegd dat 'het leuk gaat'. "Hierin schuilt een negatieve connotatie: een boodschap van: 'het moet niet te groot gaan worden'." Volgens de Noord-Hollandse moeten we onze talentvolle vrouwen op de arbeidsmarkt juist prijzen. "Zij hebben vaak veel betere ideeën dan mannen, bijvoorbeeld op maatschappelijk snijvlak. Bij mannen gaat het vaak om plat geld verdienen, vrouwen kijken verder dan dat." Wat is uw hoop voor de toekomst? "Ik hoop dat van zoveel mogelijk talent gebruik wordt gemaakt. Niet alleen van dat van vrouwen, maar ook van ouderen of mensen met een migratieachtergrond. Het is pure kapitaalvernietiging dat die mogelijkheden onvoldoende worden benut." "En ik hoop dat meer Nederlanders vanuit hun passie gaan werken. Nog te veel mensen werken omdat het moet en niet omdat zij daar blij van worden", legt de Zakenvrouw van 2017 uit. "Als je iets vanuit je passie doet, dan hoef je dat niet te compenseren met wekelijkse mountainbiketrips door de duinen en worden een heleboel burn-outs voorkomen."