De Peiling: Geen dieren in kooien meer, prima plan die nieuwe dierenwet

Vanaf 2023 mogen konijnen en vogels mogelijk niet meer in een kooi of een hok worden gehouden. Vorige week is de nieuwe dierenwet door de Eerste Kamer aangenomen. Ook boeren moeten hoogstwaarschijnlijk aanpassingen doorgevoeren.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de nieuwe wet in die door de Partij van de Dieren is ingebracht. Daarin staat dat dieren geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden.

Natuurlijk

Het belangrijkste punt is dat dieren zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Dat geldt niet alleen voor dieren die worden gehouden in de veehouderij zoals kippen, varkens of koeien, maar ook over huisdieren. ,,Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de vogel in de kooi’’, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht in het AD.

Demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weet nog niet wat de wet in de praktijk gaat betekenen. Rodenburg vraagt zich af of deze wel te handhaven is.

Na de zomer komt er meer duidelijkheid over de wet en weten we of dieren na 2023 niet meer in een hok mogen zitten.

Want mag een hond dan nog wel aangelijnd lopen en mogen vogeltjes in een enorme volière nog wel gehouden worden? Schiet deze wet zijn doel voorbij? Hoe zit het met onze konijnen, vissen en vogels? Heb jij een huisdier? Of heb je een boerenbedrijf met bijvoorbeeld koeien?