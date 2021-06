Onana staat sporttribunaal vier uur lang te woord over zijn dopingschorsing

Ajax hoopt snel meer duidelijkheid te hebben over de schorsing die doelman Andre Onana van de Uefa kreeg. Onana heeft vanmorgen tijdens een vier uur durende online zitting zijn verhaal kunnen doen tegenover drie arbiters van het Court of Arbitration for Sport (CAS). De doelman is daarbij bijgestaan door zijn advocaten en door Ajax. Op 5 februari werd Onana voor één jaar geschorst, vanwege het overtreden van de dopingregels. Maar omdat dit per ongeluk zou zijn gegaan hopen Ajax en de doelman op strafvermindering.

Bij de doelman van Ajax werd eind oktober tijdens een 'out of competition-controle' het verboden middel furosemide aangetroffen in zijn urine. Onana zei dat hij niet expres doping had genomen en dat het een vergissing was. Op de ochtend van 30 oktober voelde hij zich niet lekker en wilde hij daarvoor een tabletje nemen. Onbewust slikte hij een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. "Ik dacht dat het een aspirientje was. Het waren bijna dezelfde pakjes", zo verklaarde Onana destijds. Ajax hoopte op een voorwaardelijke schorsing, maar de Uefa was onverbiddelijk en sloot Onana voor een jaar uit, een straf waartegen Ajax meteen in beroep ging.

"Iedereen weet dat ik een heel gezond leven leidt. Ook heb ik me altijd sterk tegen doping uitgesproken. Ik heb de laatste jaren bijna geen minuut gemist bij Ajax en bij Kameroen. Ze noemen me de beste doelman van Nederland. Ik heb echt geen doping nodig." "Ik wil mijn naam zuiveren en zal bewijzen dat ik onschuldig ben. En ik wil Ajax en het nationale team van Kameroen bedanken voor hun steun. Ajax en Onana hopen dat de schorsing van de doelman wordt ingekort. Of het internationale sporttribunaal het daarmee eens is, wordt binnen een week of uiterlijk twee weken verwacht. Toekomst De uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor de toekomst van de Kameroener in Amsterdam. Hij heeft bij Ajax een contract tot medio 2022 en de club heeft naar het schijnt al heel wat pogingen gedaan dat open te breken. Vooralsnog zonder resultaat en dat betekent dat Ajax alleen nu nog geld aan hem kan verdienen bij een transfer. In de Engelse media wordt geschreven dat Arsenal interesse in hem heeft. Het CAS zal alle partijen horen, dus de Uefa, Ajax en Onana zelf.