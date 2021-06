Dopingzaak Onana vandaag behandeld: krijgt Ajax-keeper strafvermindering?

Ajax hoopt snel meer duidelijkheid te hebben over de schorsing die doelman Andre Onana van de Uefa kreeg. Vandaag wordt de zaak namelijk behandeld door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Op 5 februari werd Onana voor één jaar geschorst, vanwege het overtreden van de dopingregels. Ajax en de doelman hopen uiteraard op strafvermindering.

Bij de doelman van Ajax werd eind oktober tijdens een 'out of competition-controle' het verboden middel furosemide aangetroffen in zijn urine.

Onana zei dat hij niet expres doping had genomen en dat het een vergissing was. Op de ochtend van 30 oktober voelde hij zich niet lekker en wilde hij daarvoor een tabletje nemen. Onbewust slikte hij een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. "Ik dacht dat het een aspirientje was. Het waren bijna dezelfde pakjes", zo verklaarde Onana destijds.

Ajax hoopte op een voorwaardelijke schorsing, maar de Uefa was onverbiddelijk en sloot Onana voor een jaar uit, een straf waartegen Ajax meteen in beroep ging.