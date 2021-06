Brand in meerdere woningen Zwaag

Aan het Hoefblad in Zwaag is vannacht brand uitgebroken. De brand begon in een geparkeerde auto en sloeg daarna over op de naastgelegen woningen.

De brandweer werd rond 02.30 uur opgeroepen voor een brandende auto onder de carport van één van de woningen. Twintig minuten later liet de brandweer weten dat het vuur was overgeslagen op verschillende woningen.

