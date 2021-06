Almere City FC-verdediger Mirani in de belangstelling van FC Volendam

FC Volendam is geïnteresseerd in Damon Mirani. Het contract van de 25-jarige verdediger van Almere City FC is niet verlengd, waardoor hij transfervrij is.

"Hij staat absoluut op ons lijstje", bevestigt technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam. "Die contacten lopen."

Debuut Jong Ajax

De geboren Monnickendammer kwam in de jeugdopleiding al voor het Nieuwe Oranje uit. Na zijn overstap naar Ajax maakte hij in 2013 zijn debuut in het betaalde voetbal voor Jong Ajax. Drie seizoenen later verkaste Mirani naar Almere City FC waar hij vijf jaar lang een vaste waarde was, waardoor hij nu bijna tweehonderd wedstrijden als profvoetballer in de benen heeft.

De club zoekt centraal achterin versterking, omdat Marco Tol naar SC Cambuur is vertrokken en ook Micky van de Ven deze zomer vrijwel zeker een transfer maakt.