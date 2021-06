Overlast in het Westerpark: 'De bosjes worden hier gebruikt als openbaar toilet'

Poep, plas en wc-papier zijn al langer een probleem in het Westerpark. Maar sinds het openbare toiletgebouw bij de tennisbaan dicht is, ligt er volgens buurtbewoners steeds vaker poep door het hele park in de bosjes. Daarnaast werden de laatste tijd meerdere heroïnenaalden gevonden. "Er moet nu echt iets gebeuren."

Volgens Esther van der Veer van de Vrienden van het Westerpark is het op een mooie zomerdag als vandaag altijd raak. "Het is hier net een openbaar toilet. Je ziet in de bosjes veel zakdoekjes, vochtige doekjes en ook gewoon poep. Er zijn ook honden die poep van junks opeten, waardoor ze drugs binnenkrijgen en naar de dierenarts moeten. Wat nu ook nieuw voor ons is, is dat er heroïnenaalden gevonden zijn."

Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst is op de hoogte van het probleem. "We herkennen de overlast van heroïnespuiten en mensen die hun behoefte doen in de bosjes. Vooral rondom het gesloten toiletgebouw zien we dat. We zijn ook in gesprek met verslavingszorg om deze mensen goed te helpen en te begeleiden, zodat ze niet allemaal hier in het park zitten."

Nieuwe functie

Het openbare toiletgebouw is al een tijd gesloten omdat het volgens het stadsdeel voor veel overlast zorgde. Sinds april staan er wel een aantal dixies in het park. Maar volgens Van der Veer is dat geen oplossing. "Als die in de volle zon een paar dagen staan, dan stinken ze enorm. Ik zou er zelf niet naartoe gaan, dan fiets ik wel even naar huis."

Naast het plaatsen van de dixies, heeft het Stadsdeel West ook een alcoholverbod ingesteld rondom het toiletgebouw en komt er extra toezicht. Daarnaast mag de buurt meebeslissen over de nieuwe functie van het huidige toiletgebouw. "We zoeken een nieuwe huurder voor een maatschappelijke invulling. We hopen op heel veel goede ideeën uit de buurt en dat het goede idee ook toiletten behelst. Maar alleen toiletten is geen optie, dat trekt op deze plek veel overlast aan. "