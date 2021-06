Terrassen moeten plaatsmaken voor auto's: Melkmarkt deze week weer open voor verkeer

De Melkmarkt in Enkhuizen gaat deze week nog open voor gemotoriseerd verkeer. Het college van de gemeente heeft dit besloten, nadat er vorige week in de raad een motie is aangenomen om de straat weer te openen. De Melkmarkt zou tot november afgesloten zijn, om zo horeca meer ruimte te geven voor terrassen. Maar de tweede tijdelijke afsluiting zorgde voor te veel weerstand.

Vrijdag vanaf 12.00 uur kan het verkeer weer over de Melkmarkt rijden, de terrassen zijn dan opgeruimd en de omleidingen in de stad zijn dan verleden tijd. "Vijf horecazaken moeten één derde deel van hun terras inleveren. We hadden net allemaal nieuw terrasmeubilair, de hekken zijn verfraaid met bloembakken. En dan kost het ons ook weer arbeidsplaatsen", vertelt een balende Joyce van Noorden, één van de horeca-ondernemers aan de Melkmarkt.

Ze was net weer een beetje aan het opkrabbelen na een winter vol strenge maatregelen en een regenachtig begin van het terrasseizoen. "Het komt koud op ons dak, zo vlak voor het seizoen. [...] En nu de zon eindelijk schijnt, wordt één derde deel terug gepakt door de actie van één man die zich er in vastbijt."

Tegenstand

Eerder dit jaar besloot de gemeente om de horeca langs de Melkmarkt voor de tweede jaar op rij de kans te bieden om hun terrassen uit te breiden, na de lange sluiting door de coronamaatregelen. Alleen waren inwoners van Enkhuizen niet zo coulant als vorig jaar. Ze klaagden over het vele sluipverkeer en inwoner Jaap van Munnik besloot zelfs naar de voorzieningenrechter te stappen.

Maar de raad was de stap naar de rechter al voor en besloot voortijdig al over te gaan tot het volledig heropenen van de Melkmarkt. Munnik reageerde vorige week verheugd om het nieuws uit de raadzaal. "Het is zo goed nieuws, ik ben zo blij! Het is een overwinning voor vijfduizend burgers én voor de democratie. Je kunt niet zomaar iets besluiten zonder de mening van de burgers."

Opnieuw aderlating

Voor de horecazaken aan de Melkmarkt is het opnieuw een aderlating in deze langslepende coronacrisis. "De gemeente heeft meebetaald aan de verfraaiing van de hekken en twee weken later zeggen ze dat het weg moet. Het is een wispelturig beleid. En voor ons een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van andere horecazaken in de stad", aldus Van Noorden.

Ze is nu in contact met een juridisch adviseur van de gemeente en de bezwaarmogelijkheden aan het overwegen naar aanleiding van het besluit van de heropening van de Melkmarkt.