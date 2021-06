Waarschuwingen en fikse boetes voor te hard varende jongeren

Nu het eindelijk mooi weer is gaan veel mensen het water op. Omdat er tijdens de pandemie veel meer boten zijn gekocht dan normaal, is er ook meer werk voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) die op het water surveilleren. Te hard varende jongeren worden in Wormerland gewaarschuwd. Als dat niet werkt, wordt er gestraft.

"Zondag kon je over de bootjes lopen", zegt boa Ed Zijp. In Wormerland merken ze goed dat iedereen op het mooie weer heeft gewacht. Het water van het Wormer- en Jisperveld is een ideale plek om te zwemmen en te varen. Maar daar schuilt ook gevaar in, zegt burgemeester Judith de Jong. "Ik houd mijn hart vast als er te hard gevaren wordt en er een zwemmer over het hoofd wordt gezien." Ze wil vooral de jonge bootbezitters op hun verantwoordelijkheid aanspreken om niet te hard te varen.

Waarschuwen voor de boa

Ed Zijp heeft onder andere de taak om het uitgestrekte en waterrijke gebied dat Wormerland rijk is te surveilleren. Dat lijkt te werken, want hij kent veel van de jongeren bij naam. Omgekeerd is dat ook het geval, volgens Zijp is er namelijk een soort app waarmee jongeren anderen waarschuwen als en waar hij rondvaart. "Ze weten wanneer we er zijn."

De boetes voor te hard varen of zonder een vaarbewijs varen kunnen flink oplopen. Behalve waarschuwingen en boetes wil de burgemeester ook inzetten op het gezond verstand van de jongeren en hun ouders. Als dat ook niet werkt, wordt bureau HALT ingeschakeld en zullen de jongeren deze zomer vooral aan hun huiswerk zitten in plaats van op een boot.