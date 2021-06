Pas op waar je erin duikt: water bij 11 zwemlocaties van slechte kwaliteit

In heel Nederland worden dertig zwemlocaties als slecht beoordeeld, en daarvan zijn er maar liefst elf in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieuagentschap over de waterkwaliteit van Nederlandse buitenzwemlocaties.

De organisatie analyseert ieder jaar meetgegevens van recreatiewateren in lidstaten van de Europese Unie. Er werd tijdens het zomerseizoen van 2020 op 736 buitenzwemplekken meerdere malen gekeken of er ziekmakende bacteriën in het water zaten.

De elf Noord-Hollandse locaties die de test niet doorkwamen zijn natuurzwembad 't Petje in Zijdewind, het Zwaansmeer in Uitgeest, Strandbad Edam, de stranden Fuut- Watersnip en de Smient in recreatiegebied Jagersveld (Zaandam), het Doesstrand in het Twiske (Oostzaan), het Sloterstrand aan de Sloterplas in Amsterdam, de Speelvijver-Noord en strand Zuidoever aan de Gaasperplas (Amsterdam), het peuterbad aan Strand de Strook bij de Loosdrechtse Plassen en Oud Valkeveen aan het Gooimeer.

