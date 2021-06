AstraZeneca-weigeraars blij met tweede kans: "Eerste uitnodiging heb ik verscheurd"

Mensen tussen de 60 en 65 jaar oud die het AstraZeneca-vaccin weigerden, kunnen binnen een paar weken alsnog worden ingeënt. Ze worden dan met Pfizer of Moderna geprikt. "Dat was tot nu toe niet mogelijk", legt een woordvoerder van de GGD Hollands Noorden uit.

"Ik ben echt superblij", vertelt de 60-jarige Judith Cosman uit Haarlem. De vaccinatie met AstraZeneca heeft ze in maart afgeslagen, maar ze wil wél graag gevaccineerd worden. "Ik heb gelezen dat ik zaterdag kan bellen voor een afspraak, superfijn. Want bij AstraZeneca had ik gewoon geen goed gevoel."

'Ergens in maart' kreeg ze een brief van de huisarts met daarin de uitnodiging voor vaccinatie. De brief is uiteindelijk verscheurd. "Uit pure frustratie", geeft Cosman toe. "Ik was eerst al sceptisch over dat totale vaccinatiegedoe. Je hoort van alles, verdiept je erin en ziet gekke filmpjes. Op gegeven moment dacht ik: ‘ik ga niet zomaar als een lam naar de slachtbank, ik wil er meer van weten'. En dan kom je erachter dat AstraZeneca toch minder goed omschreven staat."

Knalrode bulten

Cosman bleef twijfelen, maar haar omgeving gaf uiteindelijk de doorslag. "Mensen om me heen kregen hele nare bijwerkingen van AstraZeneca. Ze waren echt ziek ziek. Een paar dagen op bed met flinke koorts, opgezette lymfeklieren: echt knalrode bulten – allemaal engigheid. Er was er geeneen die het niet had. Toen had ik zoiets van: ‘ik geloof niet dat ik dat ga doen.’"