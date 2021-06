AZ-verdediger Ouwejan naar Schalke 04

AZ-speler Thomas Ouwejan speelt komend seizoen voor het Duitse Schalke 04. De voetballer verlengde zijn contract tot de zomer van 2024 in Alkmaar en wordt meteen voor één seizoen verhuurd aan de Duitse club uit Gelsenkirchen.

Vanaf 2007 speelt Ouwejan al bij AZ waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 110 wedstrijden voor de Alkmaarders.

Afgelopen seizoen speelde hij voor Udinese. Dat werd niet een daverend succes. Hij kwam, met name als invaller, in 15 duels in actie voor de Italiaanse club.