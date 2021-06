Keeper Jay Gorter rond met Ajax

Keeper Jay Gorter is rond met Ajax en komt over van Go Ahead Eagles. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Bert van Dun aan NH Sport.

"Het is inderdaad rond. In principe gaat hij keepen bij Jong Ajax en gaat hij mee met de Europese duels van Ajax om ervaring op te doen", aldus Van Dun.

Volgens De Telegraaf zou de transfersom rond de één miljoen euro zijn. Volgens de krant gaat het om een contract van vier jaar.

De in Purmerend geboren keeper speelde al in de jeugd van Ajax. Dit seizoen was hij één van de uitblinkers bij Go Ahead Eagles.