Halvering aantal coronabesmettingen, voor het eerst geen gemelde ziekenhuisopnamen

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gehalveerd ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Opvallend genoeg is dit de eerste periode in 2021 waarin geen melding gedaan werd van opgenomen West-Friezen in het ziekenhuis.

In de afgelopen twee weken zijn 323 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode werd geen ziekenhuisopname gemeld en overleed ook niemand aan de gevolgen van corona. In de periode hiervoor raakten 652 personen besmet door het coronavirus.

Hoogst in Medemblik

De gemeente Medemblik spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 195,1 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 88 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 121.

Hoorn kende in de afgelopen twee weken 79 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee komt het dit jaar voor het eerst voor dat de gemeente niet het hoogste aantal besmettingen per twee weken heeft in West-Friesland.

In Enkhuizen ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 59,2 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 11 personen positief hebben getest op corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: