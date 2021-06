Minder besmettingen, testbus Volendam blijft in het weekend dicht

De afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 322 mensen positief getest op het coronavirus. In zowel Oostzaan als in Wormerland zijn maar twee geregistreerde besmettingen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is het risiconiveau voor het eerst sinds een lange tijd 'ernstig' van toepassing, een niveau lager dan dat het maandenlang was.

De corona-afdeling in het Dijklander Ziekenhuis is opgeheven en ook het Zaans Medisch Centrum had vorige week even geen coronapatiënten. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is het aantal coronapatiënten dat ze dagelijks zien dan ook afgenomen.

Besmettingen gehalveerd

En zo ook aan het aantal besmettingen. Twee weken geleden waren er zo'n 540 mensen positief getest op het coronavirus, nu zijn dat er 322. In Zaanstad is het aantal besmettingen in twee weken tijd gehalveerd. Er kregen zo'n 125 mensen te horen positief getest te zijn. Dat zijn zo'n 80 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Edam-Volendam blijft de gemeten infectiegraad het hoogst. Per 100.000 inwoners zijn daar 185 besmettingen. Dat houdt in de praktijk in dat er 67 geregistreerde besmettingen zijn. Het is wel net als heel Zaanstreek-Waterland een stuk minder, want twee weken geleden werd er nog bij 92 mensen het coronavirus geconstateerd.

Minder testen

Bij de teststraten hebben de medewerkers het een stuk rustiger. Zo'n 24,7 procent van de testcapaciteit in de regio wordt benut. Daardoor blijft de testbus In Volendam met ingang van aankomend weekend gesloten.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: