Verwarde jongen trekt mes bij ijssalon: "Hij dacht dat mensen hem wilden vermoorden"

Voor Daniela Pravisani van de gelijknamige ijssalon in Egmond aan Zee was maandag een heftige avond. Net voor sluitingstijd trok een verwarde jongen een mes nadat hij even daarvoor nog een ijsje had besteld. De jongen is uiteindelijk meegenomen door de politie.

"Het is eigenlijk een heel verdrietig verhaal", vertelt Pravisani aan NH Nieuws. De dader is namelijk een bekende van Pravisani en hij was vooral erg bang toen hij gisteravond een ijsje wilde bestellen. "Hij had het idee dat de mensen die achter hem stonden hem wilden vermoorden."

Het leek volgens de ijsverkoopster op een psychose. Aan alles kon ze al zien dat het geestelijk niet goed met de jongen ging. "Hij voelde zich ontzettend bedreigd en wilde zelf de politie bellen. Ik zag vooral de wanhoop in zijn ogen."

Hart onder de riem

Pravisani had eigenlijk pas laat door dat hij een mes in zijn hand had. Ze denkt dat hij het vooral mee had genomen om zichzelf te beschermen aangezien hij er niet mee liep te zwaaien. "Ik heb nog geroepen dat hij het mes beter weg kon leggen, maar hij was bang en vond het echt nodig."

De politie is uiteindelijk naar de ijssalon gekomen en heeft de verwarde jongen meegenomen. Pravisani is inmiddels wel van de schrik bekomen. Een andere ondernemer heeft een bloemetje meegebracht om, namens de collega's in het dorp, de familie een hart onder de riem te steken. "De buurt leeft erg mee. Ik heb veel appjes gehad en mensen die langslopen zwaaien even naar me."

De zus van de jongen heeft ook nog even gebeld met Daniela. "Ze bood excuses aan en vond het verschrikkelijk voor iedereen. Het was wel even schrikken, maar ik weet ook dat het niet persoonlijk bedoeld is. Ik heb begrepen dat de jongen al eerder met instanties had gebeld om te zeggen dat het niet goed met hem ging. Het is toch treurig dat het dan zo ver moet komen."