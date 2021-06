Jongen (15) gaat na aanhouding door het lint en sloopt alle lampen in politiecel

Een 15-jarige jongen verzette zich vanochtend zo tegen zijn aanhouding dat de agenten de grootst mogelijke moeite hadden om hem in bedwang te houden. Twee van de agenten kregen trappen, waarvan een naar haar hoofd, en de jongen bleef proberen los te komen. In de politiecel ging hij helemaal door het lint: de 15-jarige sloopte alle lampen uit het plafond.

De situatie begon aan de Doggersvaart in Den Helder, waar de jongen met andere leeftijdsgenoten voor overlast zorgde. De politie verbood hen nog langer daar te komen, maar toch kwamen ze rond 7.00 uur terug. Een van hen, een 14-jarige jongen, is daarop aangehouden voor huisvredebreuk en bleek veel alcohol te hebben gedronken.

De jongen van vijftien was op dat moment weer weg. Hij dook om 9.00 uur op bij een supermarkt op het Julianaplein in Den Helder, waar hij mensen lastig zou vallen. Een kwartier later bleek hij met vals geld te hebben betaald in een supermarkt op de nabijgelegen Koningdwarsstraat.