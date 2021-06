Het is vandaag vijftig jaar geleden dat Ajax voor het eerst "de cup met de grote oren" won. In de NH-documentaire Kampioenen! Ajax verovert Europa volgen we Ajax tijdens de Europese zegetocht aan de hand van mooie anekdotes en bijzondere archiefbeelden, tot aan de grote finale op Wembley op 2 juni 1971.

Hoofdrollen zijn er voor de spelers Heinz Stuy en Sjaak Swart en tieners van toen, David Endt en Gerard van der Lem, die de wedstrijd als supporter beleefden. Gerard in het stadion en David in Amsterdam. Een hoogtepunt was de Europa Cup, die bij Heinz Stuy thuis werd afgeleverd door Jack Spijkerman, die als vrijwilliger bij het Ajax-archief werkt. Dan staat Heinz in zijn eigen huiskamer weer met de beker in zijn handen en komen alle herinneringen vanzelf.

Van die keer dat Ajax bij Celtic uit speelde en na de wedstrijd spelers van beide teams gebroederlijk aan de whiskey en dikke sigaren zat. Ook Rinus Michels komt uitgebreid aan bod. De succesvolle trainer was soms onnavolgbaar in zijn beslissingen. Vijftig jaar later vindt Sjaak Swart het nog steeds onbegrijpelijk dat hij in de rust van de finale tegen Panathinaikos werd gewisseld: "Ik werd nooit gewisseld, want ik speelde nooit slecht."