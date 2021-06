Deel van oude kinderschedel gevonden op plek van gesloopt huis in Vatrop

Vanwege nieuwbouwplannen onderzochten archeologen afgelopen weekend het perceel in Vatrop. De grootste verrassing kwam daarbij aan het einde van de dag toen ze de schedel ontdekten. Bij het uitgraven van een van de middeleeuwse kuilen vonden ze de schedel. Aan de melktanden viel te zien dat het om een kind moest gaan. Er lag enkel een schedel, daarnaast werden er nog enkele mensenbotjes gevonden. De rest van het skelet lag er niet.

Mysterie

Wat er eeuwen geleden met het bewuste kind is gebeurd, is voor de archeologen nog een raadsel. Aangezien gedoopte mensen in dit deel van Wieringen na hun dood in of om de Michaëlskerk in Oosterland werden begraven, moet hier iets anders aan de hand zijn. "Het zou kunnen gaan om een voorchristelijk kindergraf of een offer in de vorm van een jong mens", suggereert de gemeente Hollands Kroon. "De Friezen die dit gebied bevolkten in de vroege middeleeuwen hielden er voorafgaand aan hun bekering andere gebruiken op na dan na hun kerstening. Misschien is dit mysterie wel een nog onbekend heidens ritueel. In de oudste historische bronnen valt te lezen dat de Wieringers zich maar langzaam schikten in het Christendom."

De menselijke resten worden binnenkort onderzocht op datering, leeftijd en herkomst.

Oudst bewoonde buurt

Vatrop is een van de oudst bewoonde buurten op Wieringen. Dat blijkt ook uit de andere vondsten die dit weekend zijn gedaan. Zo kwamen bewijzen van middeleeuwse bewoning en akker aan de oppervlakte, maar werden er ook scherven van aardewerk uit de negende tot elfde eeuw, een natuurstenen handmolen en kookstenen (om water mee te verhitten) gevonden.

Een halve meter onder de middeleeuwse laag zat nog een laag met prehistorische resten. Dit is niet onderzocht, omdat de nieuwe vloer van het nieuwbouwhuis erboven komt te liggen.