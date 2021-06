Ruimte voor 'krasse knarren': overeenkomst moet leiden tot speciaal ouderenhofje

'Eerst de mensen, dan de wensen, en dan de stenen.' Met dit motto wil Stichting Knarrenhof ervoor zorgen dat er binnen een paar jaar in West-Friesland een aantal hofjes verschijnen, waar gelijkgestemde mensen kunnen wonen. In Hoorn werd deze week een intentieovereenkomst getekend tussen de stichting en de gemeente, die ervoor moet zorgen dat er eind volgend jaar een Knarrenhof op de Dovenetel staat.

De komende jaren moeten er meerdere Knarrenhoffen in West-Friesland en in de rest van de provincie worden gebouwd. Stichting Knarrenhof is op dit moment bezig met een groep inwoners uit Obdam, in de gemeente Drechterland worden plannen gemaakt voor een eigen hof en ook in de Wieringerwerf moet er in de komende jaren een knarrenhof herrijzen.

In een Knarrenhof - de naam is afgeleid uit de term 'krasse knarren', bedacht door Van Kooten en De Bie - wonen gelijkgestemde mensen bij elkaar in een hof rondom een gezamenlijke tuin. Dit zijn veelal ouderen, maar ook jongere mensen kunnen zich aanmelden om te gaan wonen in een Knarrenhof. "Een meergeneratiehof is ook zeker mogelijk", vertelt Sophieke Klaver, procesregelaar van Stichting Knarrenhof.

Eigen initiatief

Hoornse inwoners zijn in 2017 met het idee gekomen om in de toekomst een eigen hof te bouwen, volgens de ideeën van Stichting Knarrenhof. Twee jaar later werd in Hoorn de Vereniging Knarrenhof opgericht, met als doel om het eerste hof te kunnen realiseren. Het bestuur van de vereniging is dan ook erg blij met de intentieovereenkomst. De gemeente Hoorn geeft aan dat er een grote behoefte is aan geschikte seniorenwoningen.