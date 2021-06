Hoe deze Enkhuizer dit EK scoort met een uit de kluiten gewassen voetbalpool

Het begon als een voetbalpool waarbij vrienden een gok doen over de voetbaluitslagen, geld inleggen en de winnaars met een prijzenpot naar huis gaan. Maar inmiddels is dat uitgebreid met 'vrienden van vrienden van vrienden', zo vertelt Richard Kouwenhoven. Na elf jaar en vijf edities van WK's en EK's, krijgt zijn voetbalpool steeds meer naam en faam in Enkhuizen en omgeving.

NH Nieuws

"Elf jaar geleden inmiddels, zijn we begonnen met een vriendenclubje. Dat liep een beetje uit de hand, als in: vrienden nodigen vrienden uit en die vrienden nodigen weer vrienden uit", vertelt Richard Kouwenhoven uit Enkhuizen. "Ik had misschien in het begin al gehoopt op meer mensen, maar dit aantal had ik niet verwacht." Naar verwachting ontvangen dit jaar meer dan honderd mensen de EK-pool in hun mailbox. "Ik heb er al een stuk of tien teruggekregen, maar de piek is in de laatste week voor het toernooi." Tactieken "Je ziet wel een trend: degenen die zich als eerst inschrijven eindigen vaak wat meer onderaan. En degenen die zich last-minute inschrijven, halen het onderste uit de kan. En er zijn een aantal namen die steeds in de top terecht komen", zo weet de inmiddels voetbalpool-expert. In onderstaande reportage geeft Richard onder andere tips weg voor wie nog een pool moet invullen.

Richard geeft tips voor het invullen van een voetbalpool. - NH Nieuws

De Enkhuizer heeft het druk gehad met zijn uit de hand gelopen hobby. Het excelbestand krijgt ieder jaar weer een upgrade en staat vol ingewikkelde formules. "Voor de deelnemers probeer ik het zo simpel mogelijk te houden, wat ook inhoudt dat het voor mij wat meer werk kost in de voorbereiding." Onlangs zat hij twaalf uur lang te knutselen aan de nieuwe editie van de Enkhuizer EK Pool. Als het toernooi van start gaat, krijgen de deelnemers elke speeldag een mail met de tussenstanden. Dat zorgt voor strijd en maakt de voetbalpool steeds populairder. Prijzenpot De deelnemers doen allemaal tien euro in de pot. Wat er te verdienen valt hangt af van het aantal deelnemers. "Maar daarbij wel gezegd dat we niet een prijs boven de 450 euro kunnen uitloven, omdat we dan te maken hebben met kansspelbelasting. Maar je krijgt wel eeuwige roem natuurlijk." Ondanks het succes wordt Richard zelf niet rijker van zijn pool. "Ik houd er veel plezier aan over en doe zelf ook mee", vertelt hij. "Ik vind dat dat ook mag, want honderd procent van het inschrijfgeld verdeel ik over de winnaars."

Als het animo voor de pool voor 'vrienden van vrienden van vrienden' blijft groeien, heeft Richard genoeg ideeën in petto als het WK 2022 in Qatar begint. "Ik heb er over nagedacht om een site op te starten of de prijsuitreiking in een café te doen. Ik denk dat dat wel aanslaat in Enkhuizen, maar je moet daar wel meer tijd voor vrijmaken", zegt hij. "Mocht het nu wéér groter worden, dan is er kans dat ik dat volgende keer anders aanpak." Enkhuizers (en mensen uit de omstreek) kunnen zich aansluiten bij de EK Pool van Richard Kouwenhoven. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een mail sturen naar [email protected]. Je ontvangt dan het excelbestand met alle informatie.