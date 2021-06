Bestuurders nieuwe tramlijn 25 kunnen straks zelf de vele storingen verhelpen

Balen van kinderziektes

Marinus de Jong, van reizigersvereniging Rover, is helemaal klaar met de kinderziektes. "Het was juist de hoop dat Lijn 25 vlekkeloos zou gaan rijden", laat De Jong weten. Hij hoopt dat de vervoersregio strenger gaat toe zien op de problemen bij de nieuwe tramverbinding.

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch stelde eerder al vragen aan het bestuur van de vervoersregio over de vele verstoringen. "Het bestuur van de vervoersregio heeft aangegeven dat ze het nu een half jaar gaan aankijken. Dat half jaar is bijna voorbij, dus als het dan nog steeds is, dan zullen we in actie moeten komen. Dat is logisch", waarschuwt Van den Bosch.