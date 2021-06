Gooise voedselbank opgetogen na coronacrisis: "Mensen zijn guller geworden"

Afgelopen weekend stond er het hele weekend een kraam van de voedselbank in het Hilversumse winkelcentrum Kerkelanden. Supermarktklanten werd gevraagd om ook wat voor de voedselbank te kopen, van flessen wasmiddel tot pastasaus en koffiepads. "Heel veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven", vertelt voedselbankcoördinator Henske Jakobs van de Voedselbank Gooi en Omstreken. "Het was misschien wel de succesvolste actie die we ooit hebben gehad. We hebben echt zo veel opgehaald, de vrachtwagen zat helemaal vol. Daar zijn we echt blij mee, want we hebben bepaalde producten hard nodig om onze voorraad weer aan te vullen."

De voedselbank merkt dat de coronacrisis ook positieve effecten lijkt te hebben. "De coronatijd was toch ook een tijd van naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Dat lijkt door te werken. We merken dat mensen guller zijn geworden en meer aan ons denken. De actie van afgelopen weekend was daar echt een goed voorbeeld van", vertelt Jakobs.

Voedselbankklanten

Wat nog wel beter kan, is het aantal voedselbankklanten. Door de hele regio hebben nu ongeveer 580 mensen hulp van de voedselbank nodig. Dat aantal is het afgelopen jaar toegenomen door de coronacrisis. "Het zou natuurlijk heel fijn zijn als er minder mensen onze diensten nodig hebben, want dat betekent dat het goed gaat. Daar blijven we dus op hopen."

Daar staat wel tegenover dat de voedselbank nog steeds merkt dat niet iedereen zich durft te melden als de hulp van de voedselbank hard nodig is. "Dat is gewoon hartstikke zonde, want we zijn er om de mensen te helpen. Sommige mensen hebben nog steeds een bepaalde schaamte om naar de voedselbank te gaan, maar dat is echt niet nodig. Het is geen schande als je het even wat minder hebt. Mensen die twijfelen, zou ik echt oproepen om zich gewoon te melden. Hulp van de voedselbank kan echt zo veel schelen."

Afgelopen weekend had de Gooise voedselbank een van de succesvolste winkelacties ooit. NH Gooi was erbij: