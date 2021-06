Colombianen schietpartij Bergen aan Zee blijven voorlopig vastzitten

De zes Colombianen die na de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in een Amsterdams hotel zijn gearresteerd met 600.000 euro cash , blijven voorlopig nog vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten na de tussentijdse zitting van gisteren. De advocaten van de verdachten vroegen om hun vrijlating, maar volgens justitie was de kans dan groot dat ze dan naar Colombia zouden vluchten.

De drie mannen en drie vrouwen staan terecht voor witwassen en verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie denkt dat dit allemaal te maken heeft met de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats in Bergen aan Zee op 16 februari, waarbij een 45-jarige Colombiaan werd doodgeschoten. Ze zouden als groep hebben gehandeld in (nep)coke, met de moord op hun landgenoot als gevolg.

Voor het dodelijke schietincident zitten twee mannen uit Den Haag en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats vast. Dat onderzoek loopt nog.

De Colombianen wilden het proces in vrijheid afwachten en zouden terecht kunnen bij familie in Amsterdam. Nu dat verzoek door de rechtbank is afgewezen, blijven ze in ieder geval vastzitten tot de volgende zitting in augustus.