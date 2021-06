Amsterdam NL V Schrijfster Hanna Bervoets schreef het boekenweekgeschenk: "Alles is inspiratie"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat schrijfster Hanna Bervoets, zij schreef dit jaar het boekenweekgeschenk.

Hanna Bervoets - Robert Jan de Boer

biografie: naam: Hanna Bervoets geboren: Amsterdam, 14 februari 1984 beroep: schrijver erelijst: Opzij Literatuurprijs (2011), BNG Bank Literatuurprijs (2017), Frans Kellendonkprijs (2017)

Op een prominente plek in de woonkamer staat een hok met cavia's, de kindjes van Hanna. De diertjes kunnen ook kunstjes, dat laat ze ons zien. Op verzoek een high five of een rondje om de as draaien, ze doen het allemaal. Ze houden Hanna gezelschap bij het schrijven . Dit jaar mocht ze het boekenweekgeschenk schrijven. Gelukkig voor ons heeft ze de eerste versie nog bewaard. Alles nog met de hand geschreven. Normaal verdwijnt de penversie, zodra de teksten in de computer zijn verwerkt, in de prullenbak. "Ik kon het deze keer niet weggooien", zegt Bervoets.

De penversie van het manuscript - NH

"Misschien uit een soort bijgeloof. Het was ook lekker om de stapel te zien groeien. En toen had ik het compleet en dacht ik: ik stop het in een map." Moderator Het boekenweekgeschenk Wat wij zagen gaat over een groep commerciële contentmoderatoren. Dat zijn mensen die voor socialmediaplatforms als Facebook, Twitter en YouTube de filmpjes, foto's en teksten beoordelen. Bijvoorbeeld of die voldoen aan de richtlijnen van het platform. "Dus als ik op Twitter of Facebook iets zie waarvan ik denk dat is rascistisch of pornografisch, dan kun je het flaggen, een vinkje geven." Dan pas komt het bij een moderator terecht. Dat zijn mensen die in grote hallen alles controleren aan de hand van onnavolgbare richtlijnen. Dat vond Bervoets een hele fascinerende wereld en een goed onderwerp voor haar nieuwste boek.

Quote "Mijn leven eindigt als mijn computer er mee stopt" hanna bervoets, schrijfster

Boven in haar werkkamer krijgt het boek een vervolg. Hier typt ze het handgeschreven manuscript over op haar computer. Een hele oude computer, waar Hanna maar geen afstand van kan doen. "Maar hij staat precies afgesteld. Mijn stoel ook. Helemaal ergonomisch. Ik ben als de dood dat er iets met de stoel gebeurt. Niemand mag het aanraken." De computer is supertraag. Tijdens het opstarten kan Bervoets gerust koffie gaan zetten. "Maar zo ben ik het gewend. Mijn leven eindigt als de computer er mee stopt."

Omslagontwerp Hanna Bervoets wil graag alles in eigen hand houden. Daarom bemoeit ze zich ook graag met de omslagen van haar boeken. Ook de voorkant van het boekenweekgeschenk is naar een idee van haar. De illustratie is een bestaande afbeelding van Leonie Bos. "Haar stijl past heel goed bij dit werk. Het is een uitsnede. Toen heb ik een balkje gemaakt met de titel." Daarna is een ontwerper er nog mee aan de slag gegaan. "Ik vind dat balkje ook een soort censuurgevoel geven. En dat klopt, want alles wat er in dat gebouw gebeurt, is geheim."

Routine Bervoets schrijft tijdens kantooruren. Dat is niet van negen tot vijf, maar haar eigen kantooruren. Ze begint liever iets later op de dag. "Maar ik hou van routine", zegt ze. "In die zin past mijn beroep heel erg bij mijn karakter. Mensen zeggen wel eens, je bent zo gedisciplineerd. Maar ik hoef mezelf er niet toe te zetten. Ik denk niet: ik zou liever de was doen. Nee, ik denk: ik ga lekker schrijven, ik heb er zin in. Dus in die zin hoef ik er niet veel voor te laten of opzij te zetten." Kijk hier voor meer Noord-Hollande iconen