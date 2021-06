40MM zit erop: Geen 100.000e deelnemer, digitale editie is mogelijk blijvertje

De 48e editie van de 40MM in Venhuizen zit erop. Voor het eerst was er een digitale editie van het Westfriese wandelevenement. Dat beviel zo goed, dat het bestuur bekijkt of dat blijvend is. Maar dan wel náást de klassieke live-wandeltocht. "Want de sfeer van de dag hebben we gemist", vertelt Chantal Dijkstra, bestuurslid van de 40MM.

NH Nieuws

De organisatie van het Westfriese wandelfestijn 40MM doopte de maand mei om tot 'wandelmaand'. Dit jaar was een digitale editie. "Dat was natuurlijk voor ons enorm wennen", vertelt bestuurslid Chantal Dijkstra. "We konden de mensen niet de dag aanbieden met kraampjes. Ze krijgen onderweg geen pannenkoeken, appeltaart en koffie. De sfeer van de dag hebben we gemist." Voor de corona-uitbraak trokken 1.200 wandelaars door Venhuizen en omstreken om 40 kilometer te wandelen. Dat trekt ook veel publiek aan: in veel tuinen zaten supporters, die met regelmaat ook een kraampje met iets lekkers hadden klaarstaan voor de wandelaars. Van Almere tot Australië Dit jaar hebben mensen in kleine groepjes met elkaar gewandeld op een zelf uitgekozen moment. Via een app konden ze hun route in kaart brengen. Daaruit blijkt dat deelnemers ver buiten de gebruikelijke 40MM-paden zijn gegaan. Chantal vertelt dat er is gewandeld in Nibbixwoud, Heerhugowaard, De Weere, Tuitjenhorn, Almere, Den Haag, Oss en zelfs in Australië. Chantal: "Die laatste is wel de dochter van iemand van het bestuur, maar dat geeft niet. Er is daar gewandeld!" Lees verder onder de foto.

40mm wandelaars op de dijk - Chantal Dijkstra

De organisatie van het wandelevenement bekijkt de mogelijkheden om de digitale editie erbij te houden. "De dag zelf willen we weer heel graag organiseren, maar als we dit erbij doen is dat hartstikke leuk", vindt Chantal. "Er waren nu ook mensen blij dat die app er was, omdat ze op de dag zelf niet zouden kunnen." Geen 100.000e deelnemer Dit jaar deden 459 wandelaars mee, waarvan 321 vrouwen en 138 mannen. Vooraf hoopte de organisatie de 100.000e deelnemer te verwelkomen in deze 48e editie van het evenement. Dat is niet gelukt, want daarvoor waren 586 inschrijvingen voor nodig. Maar volgens Chantal is daar niet lang over getreurd. "We dachten ook: misschien is dit maar beter. Want volgend jaar kunnen we de 100.000e deelnemer live in het zonnetje zetten." De deelnemers wandelen geld bij elkaar voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Naar verwachting stromen de donaties komende tijd nog binnen bij het bestuur. Op dit moment staat de teller op 23.500 euro. Vorig jaar was er ook een coronaproof editie en werd er 57.750 euro opgehaald voor het goede doel. NH Nieuws publiceerde vorige maand deze reportage over de digitale editie van de 40MM:

Wie is de 100.000e deelnemer van de 40MM? - NH Nieuws