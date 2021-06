Zuiderkerk biedt hulp aan economische daklozen in Enkhuizen en betaalt maand huur

De Zuiderkerk in Enkhuizen biedt de helpende hand aan vijf economische daklozen, die anders sinds vandaag op straat zouden moeten leven. De kerk betaalt deze maand de huur van een tijdelijke vakantiewoning voor drie inwoners en zorgt ervoor, dat de andere twee komende maand in een hotel kunnen slapen.

De vijf Enkhuizers woonden tot afgelopen maart in de Begoniastraat. Deze huizen waren bestemd om gesloopt te worden, waardoor de bewoners moesten vertrekken. De gemeente regelde de afgelopen vier maanden een tijdelijke opvang op een vakantiepark, waar zij tot gisteren terecht konden. Voor de andere bewoners werd eerder al een nieuwe woonplek gevonden. Maar de gemeente liet op 26 mei weten verder alternatieve opvang meer te kunnen bieden.

"Ik heb m'n best gedaan om wat te vinden", vertelde Mark Schwalbach, één van de mensen die per vandaag op straat zou komen te staan, eerder aan NH Nieuws. "Ik heb particulier gezocht, bij makelaars. Maar je merkt dat door de krapte de prijs enorm gestegen is. En ik heb niet dat inkomen om particulier te kunnen huren."

Mark Schwalbach voerde daarom afgelopen donderdag actie in Enkhuizen, door zijn tent met een matras en winkelwagentje op de Melkmarkt neer te zetten. Om zo te kunnen oefenen hoe het is om dakloos te zijn.

Oplossing van de kerk

Echter springt de diaconie - het armbestuur binnen de protestantse kerk - van de Zuiderkerk in Enkhuizen nu in de bres. Zij betalen de komende maand de huur van de tijdelijke woningen van drie voormalige inwoners van de Enkhuizer Begoniastraat. Voor de twee anderen heeft de kerk deze maand een hotelkamer gehuurd, waarin zij kosteloos kunnen verblijven.

"Daar zijn we heel blij mee en ook dankbaar voor", laat Mark Schwalbach in een reactie weten. "De komende maand junnen we op deze noodplek blijven wonen. Ik heb de diaconie van de Zuiderkerk dan ook een dankbrief gestuurd. Dat vond ik wel op zijn plaats."

Lange termijn

Het probleem is hiermee echter voor de lange termijn nog niet opgelost. Daarover is niets bekend en Schwalbach geeft aan dat hij de afgelopen tijd geen contact heeft gehad met de gemeente Enkhuizen over de oplossing van het probleem.

"De gemeente hoort je niet zo te laten vallen", stelt hij. "Ik heb de gemeente ruim voor deze tijd aangeschreven, omdat bijvoorbeeld mijn tent op de stoep of weg zou staan als ik op straat zou leven. En ik heb de gemeente verzocht om mijn spullen overdag bij de vervallen huizen langs het Enkhuizerzand te kunnen stallen, maar ik heb wekenlang geen antwoord gekregen."

Volgens Schwalbach kwam het antwoord van de gemeente pas toen het acute probleem was opgelost. "Er werd mij toen verteld dat dat niet mogelijk was. Dat vind ik schandalig. Mensen in nood drie weken laten wachten vind ik onfatsoenlijk."

"Wij hebben de afgelopen maanden een inspanningsverplichting gehad om zelf een woning te zoeken. Maar wat is hun inspanning geweest?", vraagt Mark zich af. "Er is immers al een paar maanden geleden een motie aangenomen om passende voorzieningen te vinden. Het lijkt wel alsof de gemeente zit te slapen en dat ze pas in actie komen als het eigenlijk al te laat is."