Ruzie tussen Sommeltjespop en SomPop: "Ze hebben mijn idee gekaapt"

Lijnrecht stonden ze vorige week tegenover elkaar in de rechtszaal: Sommeltjespop en SomPop. De bedenker van het popevenement, Jeroen Schoo, was naar de rechter gestapt om de vergunning aan te vechten die SomPop in 2019 van Texel had gekregen om het in De Waal te organiseren. "Ze hebben mijn idee en festival gekaapt. Dat doet veel pijn", aldus mediapartner Texelse Courant die verslag deed van de zitting.

Schoo bedacht het popfestival in 2004 en mocht het sindsdien organiseren. Vanaf 2006 deed hij dat met de stichting Sommeltjespop, die hij had opgericht. Dat ging tien jaar goed, totdat Stichting Evenementen Texel (SET) in beeld kwam. Zij voerde het popfestival aanvankelijk uit met Schoo als ingehuurde programmeur en organisator. Door onenigheid vertrok hij.

"Ze hebben mij geestelijk leed toegebracht. Dit was mijn kindje. Het is ordinair van me afgepakt."

In 2018 vroeg de nieuw opgerichte Stichting SomPop toestemming aan de gemeente om het festival te mogen organiseren en ook in 2019 kwam het festival op de evenementenkalender. Schoo had het toen zelf weer willen organiseren onder de noemer van zijn eigen Stichting Sommeltjespop. Die had hij speciaal voor dit doel weer opgericht. Maar burgemeester Michiel Uitdehaag zag SomPop als de voortzetting van de oorspronkelijke stichting Sommeltjespop en die mocht de kar gaan trekken in 2019. Schoo is daar boos over. "Ze hebben mij geestelijk leed toegebracht. Dit was mijn kindje. Het is gewoon ordinair van me afgepakt."

Niet mee eens

Jeroen Schoo is bang dat hij er nooit meer tussenkomt, aangezien hij denkt dat de gemeente de organisatie van het popevenement bij SomPop laat. Bestuurslid Graaf van SomPop zei dat Schoo in 2018 door hen op de hoogte was gebracht van de situatie. "Hij was het er niet mee eens dat wij het gingen doen, maar dat is weer een ander verhaal. Hij is wel degelijk door ons ingelicht." Van kapen was volgens hem geen sprake. "In 2018 heeft hij geen aanvraag ingediend om het festival te organiseren. Daarom mochten wij het doen van de gemeente."

Mocht het besluit van de rechter of het in 2019 goed is gegaan met de toekenning van de vergunningen positief uitvallen voor Schoo, dan kan dat volgens hem consequenties hebben voor de toekomst. De gemeente vindt ondertussen dat er niets aan de hand is. "De burgemeester heeft correct gehandeld volgens de regels die we hebben."

De rechter doet in juli uitspraak.