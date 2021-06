Huisartsen weer platgebeld na zoveelste koerswijziging vaccinatiecampagne

Huisartsen worden platgebeld met vragen over de vaccinatiecampagne. Elke nieuwe ontwikkeling rond de vaccins en de prikstrategie zorgt ervoor dat veel patiënten naar de telefoon grijpen en de huisartsen met extra werk zitten. "Er ontstaat veel ruis op de lijn, het is veel gedoe."

Om maar een recent voorbeeld te geven: vandaag maakte demissionair minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief bekend dat mensen die het AstraZeneca-vaccin via de huisarts zouden krijgen maar dat hebben geweigerd, binnenkort opnieuw worden opgeroepen. Ze krijgen dan een ander vaccin (Pfizer, Moderna of Janssen) en worden niet meer bij de huisarts, maar bij de GGD geprikt.

Daar is de Landsmeerse huisarts Mai Neyens erg blij mee, maar de manier waarop het besluit wereldkundig wordt gemaakt bevalt haar minder. De huisartsen, die eerst nog verantwoordelijk waren voor het prikken met AstraZeneca, hoorden de beslissing ook pas voor het eerst via de media.

Timing

"Dus wanneer en hoe de selectie plaatsvindt weten we niet. We weten nog niets van de uitwerking, terwijl wij als huisartsen gebombardeerd worden met telefoontjes." En ook dit nieuwtje in de vaccinatiestrategie gaat haar en haar collega's extra werk opleveren, verwacht ze. "Het is jammer dat wij niet weten wat we tegen al die mensen moeten zeggen." Ook de timing is wat haar betreft niet perfect. "We zijn nu bijvoorbeeld nog bezig met de tweede prik van AstraZeneca, dan zouden er nu mensen kunnen gaan bellen of ze niet iets anders kunnen krijgen. Dat is natuurlijk niet verstandig."