De Peiling: Statiegeld op kleine petflessen, goed idee?

Vanaf 1 juli ga je 15 eurocent statiegeld betalen voor kleine plastic flesjes frisdrank en water. Deze flesjes kun je herkennen aan het nieuwe statiegeldlogo. Inleveren doe je bij supermarkten, tankstations en andere plekken zoals sportverenigingen. Ga jij je kleine plastic flesjes inleveren? Vind je het een goed idee, of is het een druppel op een gloeiende plaat? Of moet er gewoon een alternatief voor plastic flesjes komen?

Het nieuwe statiegeldsysteem start 1 juli, maar ook voor die datum kunnen consumenten al kleine plastic flesjes frisdrank en water met het nieuwe statiegeldfleslogo tegenkomen. Bij aankoop van een flesje met het nieuwe logo betaal je 15 eurocent statiegeld. Als je het flesje inlevert, krijg je dit bedrag weer terug. Voor oude plastic flesjes zonder statiegeldlogo geldt dit niet. Deze kunnen dan ook niet worden ingeleverd voor statiegeld.

Zwerfafval

Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen frisdranken water verkocht in Nederland. Doel van het nieuwe statiegeldsysteem is om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. "Plastic is een waardevolle grondstof en het is zonde als die verloren gaat. Van de kleine plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden. Statiegeld op kleine flesjes stimuleert mensen om de flesjes weer in te leveren,"aldus Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland op de site van Statiegeld Nederland.