Inzamelingsactie voor zwaar mishandelde medewerker fietsenstalling

Andre Finisie, de broer van de ernstig mishandelde medewerker van de fietsenstalling aan het Beatrixplein in Purmerend is een inzamelingsactie gestart. Zijn broertje Nelis werd op zaterdagochtend 13 februari bewusteloos aangetroffen in het kantoortje van de stalling, vlak bij het treinstation. Hij bleek de avond ervoor met veel geweld te zijn belaagd en toegetakeld.

Regio Purmerend

De 59-jarige Nelis hield onder meer een hersenbloeding, een gebroken boven- en onderkaak en meerdere losgeraakte voortanden aan de mishandeling over. Zijn gebroken kaken zijn in het ziekenhuis met schroeven aan elkaar gezet. "Ze hebben hem zo erg mishandeld dat hij niet meer kan lopen en niet meer zelfstandig kan wonen", vertelt zijn broer Andre. In het ziekenhuis bleken ook zijn oogkas en neus te zijn gebroken. Verder heeft hij blijvend letsel overgehouden aan zijn knieën waardoor hij nauwelijks meer kan lopen en is zijn gevoel in beide armen gedeeltelijk verdwenen. "Maar het allermeest raakt het mij dat mijn broertje, altijd lief, gezellig en voor iedereen altijd een helpende hand, nu nog maar een schim is van zichzelf. Hij heeft angst- en paniekaanvallen, huilbuien en ziet het leven somber in. Dit doet mij echt heel veel pijn", vertelt Andre aan Regio Purmerend. Tekst gaat verder na de foto.

Politie/Opsporing Verzocht

De politie zoekt getuigen van de mishandeling. Op de oproep in het programma Opsporing Verzocht kwam slechts één tip binnen. "Mijn broertje was een vredelievend persoon", vertelt Andre. "Die ook bekend stond als die aardige, lieve meneer van de fietsenstalling en hij is op zijn werk in de fietsenstalling bij het station van Purmerend totaal uit het niets overvallen door twee personen. Door de hersenbloeding kan hij zich weinig meer herinneren van de mogelijke daders. Ze hebben daarnaast ook zijn jas, telefoon en portemonnee en wat gereedschap meegenomen en een geldkistje opengebroken." Oproep "Er zullen veel aanpassingen nodig zullen zijn aan de woning om enigszins normaal te kunnen leven", schrijft Andre op de inzamelingspagina voor zijn broer Nelis. "Ook zullen er veel bijkomende kosten zijn wat betreft zijn medische behandelingen en ook tandartskosten voor het reconstrueren van zijn gebit." "Via Opsporing Verzocht en de politie zijn er al honderden vragen binnen gekomen van lieve mensen die mijn broertje willen helpen met een donatie, vandaar dat ik nu deze actie opzet." Bij het schrijven van dit bericht was er al 3.693 euro ingezameld. Uiteindelijk is het doel 25.000 euro om Nelis weer een beetje op weg te helpen.