Maatregelen rond uitvaart Belserang, Satudarah-uitingen verboden

Dat laat de gemeente vanavond weten. "De burgemeesters respecteren de wens van de nabestaanden om de heer Belserang een waardig afscheid te geven. Tegelijk zijn de autoriteiten verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de begrafenis en wordt er ernstig rekening mee gehouden dat de uitvaart mensen aantrekt die de openbare orde verstoren of strafbare feiten plegen. "

Verboden

Belserang was lid van motorclub Satudarah. De gemeente wijst erop dat de motorclub door de rechter verboden is, waardoor motorrijders zich niet zichtbaar als club mogen uiten.

De nabestaanden nemen afscheid op verschillende plekken in Amsterdam en Amstelveen. Daarna verplaatsen ze zich in een rouwstoet die bestaat uit verschillende voertuigen. De politie houdt in de gaten of de stoet zich aan de vooraf gestelde voorwaarden houdt.

Hartfalen

Belserang overleed vorige week op 46-jarige leeftijd aan hartfalen. Hij wordt dinsdagmiddag begraven op Zorgvlied. Voorafgaand aan de begrafenis is er een dienst in Zuidoost.

Eerder vandaag bleek al dat politie, justitie en de gemeente rekening houden met het scenario dat motorrijders in groten getale naar de stad komen om Belserang een laatste eer te bewijzen. Burgemeester Halsema, de hoofdcommissaris van de politie en de hoofdofficier van justitie hebben intensief overleg over de uitvaart gehad.