Kleinere kunstinstellingen willen meer erkenning: "Wij tellen ook mee"

Kleine Haarlemse culturele instellingen hebben zich verenigd in een manifest. In die verklaring vragen zij om meer aandacht bij onder andere de gemeenteraad, omdat ze vinden dat er toch wel heel veel aandacht naar de 'grote vijf' van Haarlem gaat.

Natuurlijk wil Thomas meer erkenning, maar er is meer: "De kleinere instellingen zoals wij zijn, geven ruimte aan nog niet gerenommeerde namen. Iemand die net begint, komt nog niet in de Stadsschouwburg te spelen, maar die moeten wel hun naam opbouwen. Als je die grote namen wil moet je ook de kleinere instellingen de kans geven te kunnen bestaan."

Een van die kleine plekken is het Circus Hakim. De voormalig Sesam Straatbewoner heeft in de gymzaal van een basisschool zijn eigen theater gebouwd. Iemand die daar gebruik van maakt is Thomas Toussaint met zijn Haarlem Blues club.

Initiatiefnemer Lotte de Haan wil met het manifest duidelijk maken dat de kleine culturele instellingen er ook zijn. "Wij tellen ook mee naast de klassieke culturele instellingen."

Daarom staat er in het manifest onder andere: "Als je de Haarlemmers zou vragen welke culture instellingen ze zouden kennen dan zullen weinigen verder komen dan de ‘grote vijf’ (Patronaat, Toneelschuur Philharmonie/Schouwburg, Frans Hals museum en het Tylers Museum). Het cultuurbeleid van de gemeente Haarlem weerspiegelt dit beeld. En dat is precies de reden voor dit manifest."

Onder andere Het Badhuis, de Pletterij, de Stookkamer Zuid-West en het hagel nieuwe Theater De Liefde hebben het manifest ondertekend. "Het gaat juist om die kleine creatieve plekken in wijken waarvan je niet meteen zult zeggen: dat is een plek voor cultuur", zegt De Haan. "Het manifest zegt: juist die plekken, dat is cultuur en willen we duidelijk maken."